Власти отменили в Петербурге перчаточный режим

https://static.news.ru/photo/ce2e8c96-9ed1-11eb-b175-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге отменено использование перчаток в транспорте и в общественных местах. Масочный режим сохраняется до 15 мая. Об этом заявили власти города.

Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах, определённых постановлением, — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Кроме использования масок до 15 мая продлеваются ограничения, которые действовали ранее. Обновлённый вариант постановления правительства города от 13 марта 2020 года по мерам противодействия распространению коронавируса подписал глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что отменять введённые ограничения из-за коронавируса в России преждевременно. Она напомнила, что в Китае все сняли маски лишь когда перестали регистрировать случаи заболевания.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим в стране может быть отменён, когда в стране будет сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. Она не уточнила, когда это может произойти.