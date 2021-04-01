Эпидемиолог выступила против отмены масочного режима в РФ

https://static.news.ru/photo/740904a0-9385-11eb-8812-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введённых в России из-за коронавируса, пока преждевременно, так как это может привести к росту заболеваемости, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В Китае, например, сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. У нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъём заболеваемости, как в Европе, — сообщила ТАСС Пшеничная.

Она также отметила, что большую роль в профилактике распространения коронавируса играет вакцинация. И чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к этой инфекции, тем быстрее можно будет объявить о победе над ней.

Как писал NEWS.ru, в Верховный суд РФ поступил иск от общественной организации «Лига защитников пациентов» с требованием отменить введённый из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим. Этот иск не был удовлетворён. В коллективном иске, под которым подписались около полутора тысяч человек, сказано, что ношение масок может быть опасным для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющих проблемы с органами дыхания. Организация просит также отменить ношение перчаток, использование антисептиков и соблюдение дистанции. Представитель истцов Александр Саверский на суде рассказал, что маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики.

Ответчиком по иску выступал Роспотребнадзор. Представитель ведомства назвала доказательства истцов субъективными. Её поддержал и сотрудник Генпрокуратуры.