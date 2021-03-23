Голикова рассказала, когда россияне смогут снять маски

https://static.news.ru/photo/65e2c068-8bac-11eb-a407-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: government.ru

Масочный режим в России может быть полностью отменён, когда в стране будет сформирован коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести, — цитирует Голикову RT.

Когда это может произойти, вице-премьер не уточняет. Вместе с тем в середине апреля Россию может накрыть очередная волна коронавируса, считает инфекционист Евгений Тимаков. Всплеск заболеваемости, по его словам, будет обусловлен тем, что люди без должного внимания относятся к средствам защиты и при этом увеличивают число контактов. Они просто игнорируют опасность.

Как ранее писал NEWS.ru, Татьяна Голикова назвала сроки первых поставок третьей по счёту российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» в гражданский оборот. Они должны начаться 28 марта.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.