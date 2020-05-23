Власти назвали причину перевозки екатеринбуржцев с COVID-19 в другие города

https://static.news.ru/photo/458b7ac0-9d0b-11ea-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как принимается решение о выборе больницы для заразившихся коронавирусом жителей Екатеринбурга.

По словам главы региона, при лёгком течении заболевания инфицированных доставляют в инфекционные отделения больниц по месту проживания, а тяжелобольных и людей в состоянии средней тяжести — в инфекционные отделения учреждений по месту проживания, а также в перепрофилированные медицинские организации.

Врачи стараются решать вопрос с госпитализацией пациентов с учётом индивидуальных особенностей. Однако из-за большого потока могут возникать вопросы, которые мы стараемся оперативно решать, — цитирует Куйвашева портал E1.ru.

Издание уточняет, что екатеринбуржцев с положительным результатом теста на COVID-19 начали размещать не только в Екатеринбурге, но и в других населённых пунктах Свердловской области.

Ранее Куйвашев объяснил, почему пациентов с коронавирусом стали размещать в холодных коридорах екатеринбургской больницы № 24. По его словам, это неудачное совпадение: в один день больница не справилась с распределением поступающих и готовых к выписке пациентов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).