Власти Москвы сообщили о спаде заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/f77e5aa4-7208-11eb-994f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве уже четвёртую неделю фиксируется спад заболеваемости коронавирусом, причём во всех возрастных группах, включая детей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвёртую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%, — заявила в эфире телеканала «Россия 24» Ракова.

По её словам, спад заболеваемости коронавирусом среди школьников начальных классов составляет 11%. Если сравнивать текущие показатели с пиковыми, то прирост снизился более чем на 60%.

Момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, с каждым днём будет только улучшаться, — подчеркнула вице-мэр.

Как писал NEWS.ru, за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 1950 жителей Москвы. Днём ранее коронавирус был выявлен у 1282 москвичей. С начала пандемии в Москве COVID-19 заразились 962 637 человек.

В столице за сутки выздоровели ещё 2514 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 878 655. За сутки от инфекции скончались 55 пациентов с коронавирусом, всего жертвами пандемии стали 14 578 жителей столицы.