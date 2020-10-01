Собянин назвал условие введения жёстких ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/1cc1768e-03fa-11eb-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы не планируют принимать радикальные ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Всё будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Он уточнил, что если жители города будут соблюдать предписания санитарных врачей, домашний режим, дистанцию, а люди старше 65 лет уйдут на дистанционную работу, то никаких ограничений может и не понадобиться, а если будут «наплевательски ко всему этому относиться», то вероятность нового карантина очень высока.

Как писал NEWS.ru, Собянин также заявил, что второй волны COVID-19 в столице нет. Под ней, по его словам, понимается вторичное заболевание уже переболевших коронавирусной инфекцией. При этом динамику распространения коронавируса он называет «очень опасной».

За последние сутки в столице подтверждено 2424 новых случая коронавируса. За день было госпитализировано 827 человек с COVID-19. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме — более 1,5 тысячи человек. Рост заболеваемости отмечается с 20 сентября. Ранее похожие показатели были в середине июня. В ближайшее время число заразившихся может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки, предупреждает градоначальник.