Власти Москвы не намерены выносить нефтезавод за черту города

https://static.news.ru/photo/1e9d0f76-0f8b-11eb-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom-neft.ru

Планов переносить Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне за пределы города нет, он модернизирован уже на две трети и скоро должен стать одним из лучших в Европе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Нет, такой договорённости нет. У нас была договорённость в 2011 году, когда мы продали свой пакет в 25% в Московском НПЗ, о том, что этот завод будет полностью модернизирован и превращён в одно из самых лучших европейских предприятий с точки зрения экологии, — заявил ТАСС Собянин, отвечая на вопрос о выносе НПЗ за пределы города.

Он уточнил, что, несмотря на финансовые проблемы, экономический кризис и падение цен на нефть, все договорённости выполняются, осталось завершить ещё треть работ, которые оцениваются в $3-4 млрд инвестиций. Полную реконструкцию планируется завершить не более чем за три года.

Он сравнил московский НПЗ с экологически чистым нефтезаводом, расположенным неподалёку от Вены, подчеркнув, что в Капотне завод «будет ещё лучше».

Вопрос не в переносе, а в том, чтобы довести до ума и сделать действительно первоклассное предприятие, которое не портит атмосферу, и сегодня там ситуация принципиально уже другая, — добавил Собянин.

Как писал NEWS.ru, столичные власти проведут реорганизацию трёх участков промзон на севере и юго-востоке Москвы. На них будет создана инфраструктура для бизнеса и отдыха. Работы будут проводиться в рамках комплексного развития территорий. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реализация проектов позволит преобразить невостребованные пространства и создать на их месте современную городскую среду. На территории в Коровино и Капотне появятся бизнес-центры и деловые пространства, торговые площади, объекты общепита. В общей сложности будет создано порядка семи тысяч новых рабочих мест. Чиновник добавил, что работы по реорганизации промзон будут проводиться за счёт инвестора, который планирует вложить в них 24,6 млрд рублей.