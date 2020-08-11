Власти крымского города выдали сироте разрушенную квартиру

Власти расположенного в Крыму города Евпатории поселили сироту в непригодную для проживания квартиру. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По версии следствия, чиновники подделали документы, предоставив ложные результаты экспертизы, по итогам которой 30-летнюю женщину-сироту заселили в непригодное жильё. Экспертиза проводилась в октябре 2019 года, а в феврале 2020-го состоящей на учёте россиянке передали разрушенную квартиру.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Следователям предстоит дать правовую оценку действиям местных властей. Также в СК заявили, что проверят и другие факты предоставления жилья сиротам,
Ранее в Улан-Удэ чиновника регионального Минстроя и предпринимателя обвинили в сговоре при строительстве жилья для сирот. Дома, которые были построены, оказались непригодны для проживания. Тем не менее они были приняты заказчиком. Неоднократные просьбы к застройщику привести здания в нормальный вид ни к чему не привели, как и митинги новых жильцов. Сиротам пришлось делать за собственный счёт независимую экспертизу и несколько лет добиваться правды в Верховном суде республики. Уголовное дело было возбуждено после неоднократных обращений в Следственный комитет депутата Госдумы от Бурятии. По версии следствия, на строительстве 256 квартир было похищено почти 200 млн рублей, писал NEWS.ru.
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