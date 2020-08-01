Власти Крыма заявили о высоком спросе на премиальные отели

https://static.news.ru/photo/275fb7a0-d406-11ea-b74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что среди приезжающих на полуостров путешественников большим спросом пользуются премиальные отели. По его словам, эти гостиницы загружены больше других.

Наибольший интерес для туристов представляет Южный берег Крыма, где основные туристические объекты заполнены на 90–95%, передаёт РИА Новости.

Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звёзд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью, но безусловно, всё равно можно найти место для размещения достаточно высокого качества и по очень разной стоимости: от высокой до очень доступной, — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что средний уровень загрузки отелей в регионе составляет примерно 70%. При этом свободные номера есть и туристы могут найти всё необходимое.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор проводит проверку на коронавирус в аквапарках и бассейнах Крыма, а также в морской воде. На данный момент специалисты не выявили возбудителя COVID-19. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.