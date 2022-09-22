Власти Крыма сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ Аксенов: в трех районах Крыма были сбиты беспилотники ВСУ

Фото: Министерство Обороны РФ

В трех районах Крыма были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что ситуация находится под полным контролем.

Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ, — сказал Аксенов.

Утром 22 сентября жители Крыма сообщили об упавшем посреди улицы в Джанкое беспилотнике. Инцидент случился в 06:30 утра возле входа в продуктовый магазин «Гастролэнд» на улице Нестерова, 31.

21 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ранее прогремевший в море взрыв раздался после уничтожения водоплавающего беспилотного аппарата. До этого местные жители в социальных сетях сообщали об услышанном сильном хлопке и звуках пролетающего самолета.

8 сентября Аксенов продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в ряде муниципальных образований.