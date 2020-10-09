В скверах Красноярска установят новые дог-боксы

https://static.news.ru/photo/bbd28b64-0a58-11eb-9dad-fa163e074e61_660.jpg Фото: eremin__krsk/instagram.com

В скверах Красноярска в скором времени появятся новые дог-боксы — площадки для выгула животных, сообщил мэр города Сергей Ерёмин.

В частности, дог-боксы разместят в парке «Гвардейский» и в сквере на Комсомольском проспекте. Площадки для выгула уже располагаются в сквере «Паниковка» у цирка и в сквере «Фестивальный» на улице Новая Заря. Также дог-боксы появились на Северо-Енисейской, в Южном Береге и на Партизана Железняка, уточняет «МК в Красноярске».

Жители города с радостью поддержали данную инициативу и отметили, что дог-боксы должны располагаться во всех общественных пространствах города.

Ранее NEWS.ru писал, что существует множество пород собак, которые очень хорошо подходят пожилым людям, сообщил кинолог Евгений Цигельницкий.

По его словам, выбирать питомца нужно, основываясь на активности человека.