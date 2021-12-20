Власти Камчатки отменили QR-коды на транспорте

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Абаканский городской суд признал виновными в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ ) бывшего главу Минздрава Хакасии и его заместителя, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Отмечается, что в 2019 году они использовали санитарную авиацию для транспортировки из Кузбасса коллег, попавших в ДТП, растратив бюджетные средства. Чиновникам назначены условные сроки.

Преступными действиями виновных лиц допущено неправомерное расходование бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», на общую сумму более 900 тысяч рублей. Судом назначено условное наказание в виде трёх лет...