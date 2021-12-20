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Власти Камчатки отменили QR-коды на транспорте

10:33, 20 декабря 2021
Власти Камчатки отменили QR-коды на транспорте Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На Камчатке с 21 декабря отменяется система QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании на общественном транспорте, сообщает пресс-служба правительства региона. Предъявлять соответствующие документы пассажирам было необходимо с 23 ноября.

В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, — цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Солодова.

Отмечается, что с 31 декабря в общественном транспорте региона будет действовать только масочный режим.

Система QR-кодов на транспорте Камчатки заработала 23 ноября. Она распространялась на межмуниципальные автобусы и внутренние авиаперелёты. Кроме QR-кодов о вакцинации и перенесённом заболевании принимались справки о медотводе от вакцинации и о наличии антител. Край стал вторым российским субъектом, который ввёл ограничения на пассажирских перевозках. За день до этого аналогичные меры приняли в Татарстане.

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