Власти Екатеринбурга отказались штрафовать участников крёстного хода

В Екатеринбурге местные власти отказались штрафовать участников царского крёстного хода, объяснив это тем, что «его не было». Сами участники назвали мероприятие народным шествием, пишет «КП — Екатеринбург».

Как рассказал изданию вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, власти никаких мер предпринимать не будут. По его словам, традиционно в крёстном ходе участвуют порядка 60-70 тысяч человек, а сейчас на улицы вышло всего две тысячи. Поэтому официально никакого крёстного хода не проводилось, утверждает чиновник.

Условно говоря, кто-то прошёл. Понятно, что можно по-разному считать. По крайней мере я считаю, что призывы не участвовать подействовали на подавляющее большинство граждан, которые могли бы и хотели принять участие. Люди просто адекватно оценили обстановку эпидемиологическую, что это просто не безопасно, и не пришли, — сказал Бидонько.

Царский крёстный ход в городе устраивают в годовщину гибели императора Николая II.

Ранее секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин заявил, что решение властей региона отменить крёстный ход в «Царские дни» не означает, что тот не состоится. Хотят того власти или нет, но люди «пойдут по святому пути», вопрос лишь в том, будут ли они идти по перекрытым улицам или по тротуарам рядом с машинами, сказали в епархии.

Литургия прошла в ночь на 17 июля возле Храма-на-Крови. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) со сцены в микрофон напомнил, что крёстный ход отменили, и призвал всех собравшихся после завершения литургии отправиться туда, «куда влечёт их сердце», и пусть это «будет неорганизованно».