Власти частично компенсируют доставку продуктов в дальние районы Камчатки

Транспортным компаниям на Камчатке будет компенсирована часть трат на доставку продуктов в отдалённые посёлки. Это поможет понизить розничные цены в магазинах, передаёт ОТР сообщение правительства Камчатского края.

Льготными товарами, исходя из планов, будет свинина, курица, подсолнечное масло, рис, пшено, сахар, мука и гречка. В следующем году помощь окажут нескольким поселкам Усть-Большерецкого, Пенжинского районов и Алеутского округа. В перспективе проект должен расшириться на все труднодоступные районы полуострова.

Ранее каждый четвёртый опрошенный пожилой россиянин сообщил, что положенной ему пенсии не хватает даже на еду. Около половины (40%) опрошенных заявили, что могут позволить себе приобрести лишь продукты.

Также сообщалось, что правительство России продлило продовольственное эмбарго. В России по 31 декабря 2022 года наложен запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Великобритании и некоторых других стран.