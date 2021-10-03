Пенсионеры рассказали о нехватке денег на еду

Каждый четвёртый опрошенный пожилой россиянин сообщил, что положенной ему пенсии не хватает даже на еду. Около половины (40%) опрошенных заявили, что могут позволить себе приобрести лишь продукты. Об этом сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на данные своего исследования.

Полностью довольны размером пенсии 8%, а 4% россиян даже откладывают деньги на путешествия. Среди всех опрошенных 23% на пенсию пока не вышли.

Тем временем правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Как указывается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить объём трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд рублей.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова посоветовала гражданам сохранять не менее 20% от заработка. Это поможет обеспечить приемлемый уровень достатка на пенсии.

Как ещё разбогатеть к пенсии, рассказала телеведущая Ксения Собчак. Она порекомендовала инвестировать в ценные бумаги. Причём покупать акции следует «сейчас и надолго», за 15–20 или 30 лет до выхода на заслуженный отдых.