Кабмин предложил продлить заморозку накопительной части пенсии до 2024 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии может продлиться ещё на год, до 2024 года. Документ размещён в базе нижней палаты парламента.

Как указывается в финансово-экономическом обосновании, реализация законопроекта приведёт к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд рублей.

Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный 2014-2023 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Накопительная пенсия в России заморожена с 2014 года. Все отчисления граждан в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям. У ПФР они выросли на 6,4% по пожизненным пенсиям и на 6,3% — по срочным пенсионным выплатам. У НПФ эти показатели составили 5,2% и 4,4% соответственно.