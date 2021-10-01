Россиянам рассказали, сколько нужно вкладывать в будущую пенсию

Каждому гражданину необходимо завести свой «пенсионный проект», который сможет обеспечить приемлемый уровень достатка на пенсии. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. По её словам, для этого гражданам рекомендуется сберегать не менее 20% от заработка.

Эксперт объяснила , что пенсия в России формируется из двух частей. Государственные выплаты обеспечиваются ПФР в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, существуют негосударственные выплаты, образованные либо за счёт сбережений, либо за счёт взносов.

Финогенова подчеркнула, что россиянам, имеющим средний уровень достатка, рекомендуется откладывать на будущую пенсию около 20% от заработной платы. Примерно 10–15% из этой суммы необходимо распределить на целевые пенсионные накопления, а ещё 5–10% — переводить в резервный инвестиционный фонд.

Ранее в ПФР рассказали, что родители студентов-очников имеют право на повышенную пенсию. Студенты при этом должны обучаться по основным образовательным программам в российских и иностранных учебных заведениях, расположенных за пределами страны. Отмечается, что тип организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается ребёнок, не имеет значения. Это может быть государственная или коммерческая образовательная организация, платная или бесплатная форма обучения.