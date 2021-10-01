Россиянам рассказали, сколько нужно вкладывать в будущую пенсию

Каждому гражданину необходимо завести свой «пенсионный проект», который сможет обеспечить приемлемый уровень достатка на пенсии. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. По её словам, для этого гражданам рекомендуется сберегать не менее 20% от заработка.
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Финогенова подчеркнула, что россиянам, имеющим средний уровень достатка, рекомендуется откладывать на будущую пенсию около 20% от заработной платы. Примерно 10–15% из этой суммы необходимо распределить на целевые пенсионные накопления, а ещё 5–10% — переводить в резервный инвестиционный фонд.
Ранее в ПФР рассказали, что родители студентов-очников имеют право на повышенную пенсию. Студенты при этом должны обучаться по основным образовательным программам в российских и иностранных учебных заведениях, расположенных за пределами страны. Отмечается, что тип организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается ребёнок, не имеет значения. Это может быть государственная или коммерческая образовательная организация, платная или бесплатная форма обучения.