Власти Бурятии разрешили спортсменам тренироваться

https://static.news.ru/photo/3a80d660-b2f6-11ea-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому в республике разрешены тренировочные мероприятия членов сборных команд по видам спорта в том числе в закрытых помещениях.

Тренировки можно проводить бесконтактными неигровыми способами, при условии дезинфекции помещений и соблюдения спортсменами дистанции не менее пяти метров.

Это важное решение для республики. Но хочу ещё раз напомнить об обязательных мерах безопасности <...> Важно никого не подвергать риску, — цитирует пресс-служба Минспорта республики главу ведомства Вячеслава Дамдинцурунова.

В Бурятии с середины мая начали ослаблять режим самоизоляции. Заработали предприятия промышленности и торговли, жителям разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. В июне возобновили работу турбазы, гостевые дома, заведения общепита. При этом масочный режим продлён до конца месяца.

С начала пандемии в республике зарегистрировано более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 1,6 тысячи человек, скончались — 17.

В России в целом выявлено 576,9 тысячи заболевших. Жертвами инфекции стали восемь тысяч человек, выздоровели — 334,5 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для всех прибывающих на территорию региона. С пятого по десятый день с момента прибытия им проведут бесплатное тестирование на COVID-19.