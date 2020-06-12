В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

https://static.news.ru/photo/aafb5d7e-ad4d-11ea-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Республики Бурятия/facebook.com

Власти Республики Бурятия отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для всех прибывающих на территорию региона. Ранее эта мера действовала с целью недопущения распространения коронавируса.

Для граждан, прибывающих на территорию республики, отменена процедура выдачи постановлений об обязательной самоизоляции на время инкубационного периода COVID-19, — сообщили в правительстве республики.

Уточняется, что в пункте прибытия граждане теперь будут заполнять анкету, указывая место и дату пребывания за пределами республики, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и фактического пребывания. С пятого по десятый день с момента прибытия им проведут бесплатное тестирование на COVID-19.

Как писал NEWS.ru, «Карта выхода из самоизоляции» опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Готовность к выходу регионов из ограничительных мероприятий оценивалась на базе трёх параметров: коэффициента распространения инфекции (среднего количества людей, которых инфицирует один больной до изоляции), свободного коечного фонда и охвата тестированием. Большинство российских регионов в настоящее время находятся на первом этапе, когда разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших непродовольственных магазинов.