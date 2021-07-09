Власти Бурятии назвали дату отмены локдауна

Власти Бурятии приняли решение о прекращении локдауна, введённого в связи с распространением коронавируса. Ряд ограничений будет снят с 12 июля, сообщается на сайте правительства республики.

С 12 июля в республике будет снят режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района. На всей территории Бурятии остается запрет на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения по режиму работы организаций, — говорится в сообщении.

Со следующей недели возобновят работу непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, солярии, библиотеки, музеи, детские сады, заведения общепита, торговые центры.

В то же время по-прежнему не будут работать дискотеки, ночные клубы, детские развлекательные центры, игровые зоны в торгово-развлекательных центрах. Госуслуги в помещениях органов исполнительной власти и МФЦ будут предоставляться гражданам очно только по предварительной записи и в случаях неотложных ситуаций. Сохраняется масочный режим и требование о переводе трети сотрудников на удалённый режим работы.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что за время локдауна в Бурятии снизилась заболеваемость коронавирусом, сократилось количество госпитализируемых, в медучреждениях удалось создать резерв коек. Однако он добавил, что тенденции заболеваемости остаются тревожными и ослаблять профилактику нельзя.

Локдаун в Бурятии ввели 27 июня. Власти республики объяснили это необходимостью переломить ситуацию с COVID-19, которая ухудшалась на протяжении пяти недель подряд.