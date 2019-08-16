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Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Биробиджан. Решение властей Еврейской автономной области обусловлено осложнением паводковой обстановки после выпавших в регионе осадков.

По данным гидрологов, реки Бира и Икура подтопили три двора и приусадебные участки на пяти улицах города. Ситуация находится под контролем властей.

Паводок ушёл из ЕАО, однако ситуацию осложняют тайфуны, пришедшие из Японии и Китая, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что власти Иркутской области решили снести более четырёх тысяч домов, пострадавших во время наводнения. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко.