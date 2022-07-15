Владельца шахты «Листвяжная» выпустили из СИЗО Владельца шахты «Листвяжная» Федяева отпустили под подписку о невыезде

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Президент холдинга «Сибирский деловой союз» и основной собственник шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев, обвиняемый по делу о взрыве на предприятии, освобожден из СИЗО под подписку о невыезде, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Федяева задержали в декабре 2021 года. Ему предъявили обвинение по по ч. 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Ему изменили арест на подписку о невыезде. Его уже освободили, — сообщил источник.

По данным следствия, Федяев знал, что на «Листвяжной» допускались нарушения требований промышленной безопасности. 25 ноября 2021 года там погиб 51 человек в результате взрыва газометановой смеси. Адвокаты обвиняемого неоднократно пытались обжаловать его арест и изменить меру пресечения на более мягкую, однако суд в этом отказывал.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что злоупотребление мужеством шахтеров недопустимо, их жизни и здоровье должны быть защищены. Он потребовал жестко наказывать тех, кто пренебрегает безопасностью горняков и подвергает их напрасному риску. Также глава государства сообщил о необходимости изменить структуру оплаты труда шахтеров, исключив выплаты, зависящие от выработки, из условно-постоянной составляющей.