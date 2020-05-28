Вильфанд сообщил о похолодании в начале лета в европейской части России

https://static.news.ru/photo/a24d1d86-a06c-11ea-99f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/News.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 1 июня 2020 года в европейскую часть России придёт похолодание на 8–9 градусов.

До конца недели будет 20–23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики. Заморозков мы не прогнозируем, — привели слова синоптика в РИА Новости.

Он уточнил, что в Сибирь похолодание придёт чуть раньше. Холодная погода будет сохраняться в России несколько дней.

Роман Вильфанд также отметил, что в ряде регионов РФ ожидается температура ниже нормы: Иркутской, Новосибирской, Омской областях, а также Красноярском крае.

Резкая смена температуры произойдёт в Якутии. Вчера еще было 25–26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10–15 градусов, — процитировали синоптика в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что в Гидрометцентре прокомментировали затянувшийся холод в столице. Синоптики отметили, что для мая такая погода в столице нетипична и аномальна. По их данным, температура отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц. Сейчас она на семь и более градусов ниже климатической нормы.