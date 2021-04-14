Вильфанд рассказал, когда в Москву придут дожди

https://static.news.ru/photo/4444d720-9d27-11eb-9a9b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки, когда в столицу придут дожди, а также рассказал, какая погода будет в Москве до конца недели.

Завтра будет такая же погода, температура будет около 20 градусов тепла. В пятницу же воздушные массы будут приходить с востока и северо-востока. Будет более облачная погода и небольшие осадки. Но я не сказал бы, что будут сильные дожди, скорее небольшие. Хотя будет более облачно. В субботу и воскресенье осадков не прогнозируется, но температура понизится до 12–15 градусов днём, — рассказал NEWS.ru Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в столичном регионе грозы пока ожидать не стоит. Ранее стало известно, что на территории Москвы воздух прогрелся до 21,5 градуса. Подобных показателей в столице не наблюдалось на протяжении нескольких десятков лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, накануне в городе также установился рекордный уровень тепла. Температура воздуха превысила прошлый наивысший показатель для этой даты на один градус и продолжала повышаться. Об этом в разговоре с журналистами рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.