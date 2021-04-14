Температура в столице побила рекорд 1962 года

https://static.news.ru/photo/ebe12386-9d26-11eb-906a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду, 14 апреля, на территории Москвы воздух прогрелся до 21,5 градуса. Подобных показателей в столице не наблюдалось на протяжении нескольких десятков лет. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, московская погода в среду побила рекорд 1962 года. Тогда в городе столбики термометров показывали 20,8 градуса тепла.

В Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне». То есть влажность в городе понизилась, а запылённость повысилась. Тепло будет держаться всю неделю, в выходные днём температура воздуха составит около 15 градусов, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что осадков москвичам в указанный период ждать не стоит.

Как ранее передавал NEWS.ru, накануне в городе установился рекордный уровень тепла. Температура воздуха превысила прошлый наивысший показатель для этой даты на один градус и продолжала повышаться. Об этом в разговоре с журналистами рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Как отметила Позднякова, москвичи смогут наслаждаться таким аномальным теплом ближайшие два дня. С четверга один антициклон будет сменяться другим, в результате чего в городе похолодает.