Вильфанд назвал регионы, куда придёт «супержара»

Температура свыше 30 градусов в течение недели ожидает жителей нескольких регионов России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, «суперовысокие» температуры
А вот в Ростовской области и Краснодарском крае, напротив, похолодает до 20-25 градусов со знаком «плюс».
В Поволжье и на Урале наиболее интересная ситуация, поскольку циклоническая ложбина не будет распространяться дальше ЦФО... Везде, в Кировской области — это самый север Поволжья — Саратовской области, Самарской области, Оренбургской области температура 30-35 градусов, — рассказал Вильфанд.
По словам синоптика, на Урале температура на 10 градусов превышает климатическую норму. В Свердловской. Челябинской, Курганской и Тюменской областях в ближайшие дни будет 30-35 градусов тепла.
Также на 10-12 градусов выше нормы ожидается температура на Ямале. В Алтайском крае и Омской области температурные показатели могут достичь 28 градусов тепла.
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