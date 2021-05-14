Вильфанд назвал регионы, куда придёт «супержара»

https://static.news.ru/photo/e294045a-cf91-11ea-94f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура свыше 30 градусов в течение недели ожидает жителей нескольких регионов России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, «суперовысокие» температуры ожидаются , в частности. в южном федеральном округе, где в Астраханской области столбики термометра могут подняться до плюс 36 градусов. такая температура продержится до конца рабочей недели. Так же жарко будет и в Калмыкии.

А вот в Ростовской области и Краснодарском крае, напротив, похолодает до 20-25 градусов со знаком «плюс».

В Поволжье и на Урале наиболее интересная ситуация, поскольку циклоническая ложбина не будет распространяться дальше ЦФО... Везде, в Кировской области — это самый север Поволжья — Саратовской области, Самарской области, Оренбургской области температура 30-35 градусов, — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, на Урале температура на 10 градусов превышает климатическую норму. В Свердловской. Челябинской, Курганской и Тюменской областях в ближайшие дни будет 30-35 градусов тепла.

Также на 10-12 градусов выше нормы ожидается температура на Ямале. В Алтайском крае и Омской области температурные показатели могут достичь 28 градусов тепла.

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