https://static.news.ru/photo/195454ae-548b-11ea-bf86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Peuckert/imageBROKER.com/Global Llook Press

Камера одной из компании в Сегежском районе Карелии засняла момент падения горящего шара, которое произошло 20 февраля. Кадры попали в Сеть и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

На видеозаписи видно, как горящий шар летит в направлении жилых домов. После этого в кадр попала яркая вспышка

Многие пользователи Сети предположили, что падающий шар — это метеорит. Однако эксперты опровергли эту версию. По мнению специалистов, горящее небесное тело является болидом, не долетевшим до Земли.

Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский заявил, что яркий шар, если бы оказался метеоритом, оставил бы на земле воронку. А в настоящее время никаких соответствующих записей нет, поэтому тело неперспективно для поисков.

Если бы он долетел до Земли, то была бы воронка соответствующих размеров. За последние сто лет мы не видели ни одного случая, и никто не наблюдал, чтобы что-то долетело до Земли в огненном виде, — цитирует Гроховского «360».

Доцент рассказал, что болиды — это огненные шары, перемещающиеся на больших высотах и высоких скоростях. Их падение сопровождается вспышкой, после которых тела затухают. Болиды могут быть видны не более чем в течение пяти секунд.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестную форму углерода обнаружили специалисты Челябинского государственного университета во фрагментах упавшего в 2013 году в области метеорита.

Об этом сообщил доцент кафедры теоретической физики вуза Сергей Замоздра.