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Неизвестную форму углерода обнаружили специалисты Челябинского государственного университета во фрагментах упавшего в 2013 году в Челябинской области метеорита.

Об этом сообщил доцент кафедры теоретической физики вуза Сергей Замоздра. По его словам, открытие сделал декан физического факультета Сергей Таскаев, который на данный момент является ректором университета. Во время изучения метеоритной пыли он заметил нечто блестящее, что сначала принял за алмаз из-за шестигранной формы.

Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном — оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл, — передаёт РИА Новости слова доцента.

Замоздра рассказал, что корейские специалисты подтвердили данные российских и немецких учёных. Измерив положение атомов и межатомные плоскости, они пришли к выводу, что такое расположение частиц углерода возможно. По словам доцента, сейчас идёт подготовка публикаций на эту тему.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из США, Швейцарии и Австралии обнаружили на Земле звёздную пыль, которая образовалась раньше Солнечной системы.