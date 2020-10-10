Ветер оставил без света жителей шести районов Дагестана

https://static.news.ru/photo/c8fa98c8-0afc-11eb-bb42-fa163e074e61_660.jpg Фото: rossetisk.ru

Сильный ветер с порывами до 25 м/с стал причиной перебоев в электроснабжении шести районов и двух городов Дагестана.

Отключения электроэнергии из-за резкого ухудшения погодных условий зафиксированы Бабаюртовском, Буйнакском, Кизлярском, Кумторкалинском, Хасавюртовском и Центральном районах республики, а также в Махачкале и Южно-Сухокумске.

Для работ по восстановлению обрывов ЛЭП мобилизованы 182 человека и 42 единицы техники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Северный Кавказ».

В МЧС, в свою очередь, отметили, что в Махачкале нет массовых разрушений, связанных с непогодой. Зафиксированы единичные случаи падения деревьев и повреждения крыш зданий.

Ранее NEWS.ru писал, что в середине сентября около двух тысяч человек остались без света из-за непогоды в Московской области. Перебои в электроснабжении были в Дмитрове, Чехове, Наро-Фоминске, Солнечногорске и Мытищах.