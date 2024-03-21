Вернувшегося с СВО бизнесмена отправили в СИЗО за убийство партнера В Петербурге отправили в СИЗО участника СВО за убийство бизнес-партнера

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО вернувшегося с СВО бизнесмена, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Алексей Исаков проходит обвиняемым по делу об убийстве в ресторане «Чабрец». В следственном изоляторе он пробудет до 17 мая.

Исаков не отрицает вменяемое, но не говорит о причинах. У суда просил домашний арест, — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 18 марта мужчина четыре раза выстрелил в знакомого из пистолета ТТ, находясь в ресторане. Жертвой стал его бизнес-партнер, с которым у него мог возникнуть спор из-за денег.

По данным «Фонтанки», стрелявший недавно вернулся с СВО, куда отправился из колонии. Также издание сообщает, что заседание, где избиралась ему мера пресечения, проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя. Обвинение ссылалось на необходимость сохранения тайны предварительного расследования.