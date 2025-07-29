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29 июля 2025 в 18:56

Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком

В Омске мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 16-летней школьницы

В Омске полиция задержала 47-летнего мужчину за нападение на 16-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным ведомства, мужчина на велосипеде на остановке общественного транспорта случайно задел девочку и упал, после чего обвинив ее в произошедшем, распылил перцовый баллончик в лицо подростка.

Сотрудники полиции задержали мужчину, применившего газовый баллончик в отношении подростка на остановке общественного транспорта – им оказался ранее судимый за побои 47-летний житель Центрального округа. Задержанного доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пообещал возместить моральный и материальный ущерб, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, после конфликта школьнице на помощь подошел ее одноклассник, но мужчина оттолкнул девушку и уехал. Его задержали позже, после подачи заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Ростовской области взрослый мужчина жестоко избил подростка и заставил его просить прощения на коленях. По предварительным данным, конфликт возник из-за словесной перепалки между детьми. Свидетели вызвали полицию. Позднее мужчина объяснил свои действия желанием «разобраться» с обидчицей своей дочери.

Омск
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Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
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