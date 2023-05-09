«Вас держат за лохов»: Сальдо обратился к украинским военным Сальдо призвал украинских военных задуматься, кому выгоден конфликт Украины с Россией

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в Telegram обращение к военнослужащим ВСУ на украинском языке. Он напомнил, что «наши отцы и деды были уроженцами одной общей Родины», а также призвал подумать, кому выгоден конфликт Украины с Россией и его последствиях.

Ребята, вас просто-напросто держат за лохов. Говорят вам, что мы враги. Мы — не враги вам. Поймите — мы с вами большей частью родные люди, — сказал Сальдо.

Он выразил уверенность в том, что украинский народ не хочет воевать, но его вынуждает к этому Запад, прежде всего, США. По словам Сальдо, они так запугали украинцев, что те боятся высказать вслух свое нежелание воевать.

Врио главы региона добавил, что Запад уже не скрывает истинной цели Минских соглашений, которая состояла в том, чтобы подготовить Украину к вооруженному противостоянию, а не урегулировать конфликт.

Это издевательство нацистского режима, которому безразлично, что с вами будет. Вы для него просто-напросто рабы, — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, заявил, что народ Украины стал заложником государственного переворота и планов Запада. По его словам, в этом состоит причина катастрофы на Украине.