Вакцинация московских строителей от коронавируса начнётся в феврале

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Мобильные пункты, в которых смогут сделать прививку от COVID-19 столичные работники строительного комплекса, будут развёрнуты в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Для того чтобы не отвлекать строителей от основной работы, было принято решение о развёртывании специальных мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. В течение двух-трёх недель эта работа будет организована, — заявил Бочкарёв, слова которого приводит «Интерфакс».

При этом такие пункты откроются не только на стройках, но и в профильных учреждениях. Заммэра подчеркнул, что вакцинация будет добровольной. Однако Бочкарёв уверен, что «наши рабочие — сознательные люди и понимают необходимость защиты от вируса».

Вакцинация при этом будет доступна не только для строителей, работающих по госзаказу, но и занятых на девелоперских объектах.

Массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса стартовала с 18 января. На территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

20 января была подана заявка на регистрацию третьей российской вакцины от центра им. Чумакова. При этом РФ полностью покрывает свои потребности в вакцине. Согласно плану, в январе фармплощадки выпустят 7 млн доз вакцины, в феврале — 11 млн доз, в марте объёмы производства должны вырасти до 15 млн доз.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа сформируется у россиян уже в 2021 году, сообщал NEWS.ru.