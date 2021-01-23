Голикова назвала сроки достижения популяционного иммунитета к COVID-19

https://static.news.ru/photo/4808a91c-5d5e-11eb-85a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Есть вероятность, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа сформируется у россиян уже в 2021 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она пояснила, что система здравоохранения и власти ориентированы на его достижение в 2021 году.



Мы для себя определили, что без учёта уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет это 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения, вот без учёта тех, кому до 18 лет, — следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте «Вестей».

При этом Голикова подчеркнула, что принуждать граждан к вакцинации нельзя, так как решение сделать прививку должно быть добровольным.

Массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса стартовала с 18 января. На территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 20 января была подана заявка на регистрацию третьей российской вакцины от центра им. Чумакова. При этом РФ полностью покрывает свои потребности в вакцине. Согласно плану, в январе фармплощадки выпустят 7 млн доз вакцины, в феврале — 11 млн доз, в марте объёмы производства должны вырасти до 15 млн доз.

Как сообщал NEWS.ru, количество выявленных случаев заражения за минувший день составило 20 921. У 2351 (11,2%) нового пациента недуг протекает без клинических симптомов. В общей сложности, отметили в оперштабе, за время пандемии в России коронавирусом заразились 3 698 273 человека. Темп прироста составляет 0,57%.