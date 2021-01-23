Почти 28 тысяч человек выписаны в РФ после лечения от коронавируса

За сутки в России после лечения от коронавируса выписаны 27 779 человек. Общее количество выздоровевших в РФ за всё время пандемии составляет 3 109 315, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Количество выявленных случаев заражения за минувший день составило 20 921. У 2351 (11,2%) нового пациента недуг протекает без клинических симптомов.
В общей сложности, отметили в оперштабе, за время пандемии в России коронавирусом заразились 3 698 273 человека. Темп прироста составляет 0,57%.
Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 559 пациентов российских больниц. Всего от коронавируса скончался 68 971 житель России.
Также стало известно, что за последние сутки в Москве медики зарегистрировали 2668 новых пациентов с коронавирусом. Днём ранее было выявлено 3037 случаев заражения.