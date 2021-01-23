Почти 28 тысяч человек выписаны в РФ после лечения от коронавируса

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За последние сутки в Москве медики зарегистрировали 2668 новых пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее было выявлено 3037 случаев заражения.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели более 910 тысяч москвичей, из них 769 433 человека уже переболели COVID-19. За последние 24 часа столичные медики выписали 5933 пациента по...