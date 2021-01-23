За сутки в России от коронавируса умерли 559 человек

https://static.news.ru/photo/6bfd866a-5d56-11eb-a11d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 559 пациентов российских больниц. Всего от коронавируса скончался 68 971 житель России.

По состоянию на 23 января от коронавируса в России умер 68 971 человек (+559 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшая смертность от коронавируса за последние 24 часа зафиксирована в Санкт-Петербурге (73), Москве (64) и Подмосковье (39).

Всего за период пандемии коронавирус официально подтвердили у 3 698 273 жителей РФ (+20 921 за сутки), выздоровели от инфекции 3 109 315 человек (+27 779 за сутки).

Как писал NEWS.ru, известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму, считает врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его мнению, главная модификация коронавируса, которой стоит опасаться, — это появление у патогена повышенной защиты и устойчивости к иммунному ответу организма носителя. При этом он усомнился, что коронавирус способен мутировать до такого состояния за относительно короткое время.

Ещё одной неприятной мутацией врач назвал беспрецедентное повышение заразности патогена. При таком сценарии вирус станет «диким», будет свободно перемещаться среди человечества, и полностью победить его будет невозможно, подчеркнул Кондрахин.