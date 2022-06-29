В зоопарке Новосибирска показали подросших детенышей выдры

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило три месяца назад родились детеныши выдры. По словам сотрудников учреждения, отец потомства проявлял агрессию по отношению к своим детям, поэтому их пришлось выкармливать искусственно, передает «Сиб.фм».

Молодой отец семейства проявил агрессию к потомству. Поэтому выдрят пришлось выкармливать искусственно. Малышей забрали ветеринары, — сообщает издание.

У детенышей выдры зрение проявляется примерно через 30–35 дней после рождения. Именно в этот период мать начинает знакомить их с обстановкой вокруг жилища и учит малышей плавать. В данной ситуации выдрят обучали сотрудники зоопарка. По данным СМИ, у них отличный аппетит и они достаточно уверенно себя чувствуют в воде. Выдрята умеют нырять и плавать, они питаются креветками и мелкой рыбой.

Ранее директор зоопарка Андрей Шило заявил, что учреждение из-за санкций осталось без новых животных в 2022 году. Из-за введённых ограничений возникли трудности с их транспортировкой. В результате в этом году не было заключено ни одного договора о получении животных из-за рубежа.