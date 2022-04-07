Новосибирский зоопарк из-за санкций остался без новых животных в 2022 году. Как рассказал директор зоопарка Андрей Шило, из-за введённых ограничений возникли трудности с их транспортировкой. В результате в этом году не было заключено ни одного договора о получении животных из-за рубежа, пишет «Сиб.фм».

Сейчас никаких контрактов по новым животным не заключено, — сказал Шило.

По словам директора, из-за санкций также были остановлены все переговоры в рамках международных программ. Он добавил, что несмотря на ограничения, все обитатели обеспечены медпрепаратами и кормами, которые успели закупить ещё в конце 2021 года.

В настоящее время в Новосибирском зоопарке содержится 796 видов животных, из которых более 500 занесены в Красную книгу. В прошлом году в зоопарк поступили медоед, летучие лисы, облачная кустарниковая крыса и обыкновенный потто.

Зоопарки выполняют ряд важных задач, среди которых изучение поведения и размножения их обитателей, а также просвещение людей, рассказал главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России заслуженный эколог РФ Наталья Дронова. По её словам, можно назвать несколько видов животных, популяцию которых удалось сохранить исключительно благодаря зоопаркам.