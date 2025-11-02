В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек

Жители Зеленоградска в Калининградской области возмутились из-за новых скамеек, установленных вертикально, сообщили в пресс-службе «Народного фронта». Люди потребовали убрать лавочки. Данные скамейки предназначены для того, чтобы люди облокачивались на них стоя, передает РИА Новости.

Есть эти вот вертикальные панели. Они под небольшим уклоном и логика такая: ты подходишь становишься в нее. Ты как бы чуть-чуть наклонен, соответственно. У тебя чуть-чуть разгружается спина, и ты стоишь такой, смотришь в море, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на новых скамейках не могут отдохнуть ни дети, ни пожилые граждане. Более того, после бушевавшего 30 октября циклона вертикальные лавочки и вовсе повалило ветром. Волонтеры обратятся в администрацию с призывом все переделать.

