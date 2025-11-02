Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 17:57

В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек

Жители Зеленоградска возмутились из-за новых вертикальных скамеек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Зеленоградска в Калининградской области возмутились из-за новых скамеек, установленных вертикально, сообщили в пресс-службе «Народного фронта». Люди потребовали убрать лавочки. Данные скамейки предназначены для того, чтобы люди облокачивались на них стоя, передает РИА Новости.

Есть эти вот вертикальные панели. Они под небольшим уклоном и логика такая: ты подходишь становишься в нее. Ты как бы чуть-чуть наклонен, соответственно. У тебя чуть-чуть разгружается спина, и ты стоишь такой, смотришь в море, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на новых скамейках не могут отдохнуть ни дети, ни пожилые граждане. Более того, после бушевавшего 30 октября циклона вертикальные лавочки и вовсе повалило ветром. Волонтеры обратятся в администрацию с призывом все переделать.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона матом сообщил ему об отстранении от должности. Федорищев снял чиновника с должности из-за ненадлежащего отношения к памяти об участниках Великой Отечественной войны.

