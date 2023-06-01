В Запорожской области заявили, что усиливают защиту периметра АЭС Рогов назвал усиление защиты периметра АЭС необходимой мерой из-за планов Украины

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища является необходимой мерой, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские власти держат в планах десантную операцию у станции.

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица ранее говорил, что Киев не станет предпринимать шаги, которые могут закончиться ядерным инцидентом на станции.

Все эти заявления представителей киевского режима — от лукавого. Украинская сторона уже не один раз ставила мир на грань ядерной катастрофы, обстреливая атомную станцию. Гарантировать ее защиту от террористического режима Зеленского может только российская сторона, — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что украинские власти все еще намерены отправить военных на форсирование Каховского водохранилища в районе Энергодара, чтобы захватить атомную станцию.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что киевские власти препятствуют процессу ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. По его словам, данная миссия находится на станции с сентября предыдущего года, а всего было проведено семь ротаций представителей.