В Запорожской области ВС РФ отразили атаки ВСУ на трех направлениях Врио губернатора Запорожской области Балицкий: ВС России отразили атаки ВСУ на трех направлениях

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные отразили атаки ВСУ на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военнослужащие начали артподготовку в четыре утра, а затем выдвинулись в направлении населенных пунктов Степовое, Пятихатка и Лобковое.

Силами батальона Судоплатова и 58 армии противнику было нанесено огневое поражение. Противник понес существенные потери. <...> Вторая группа, выдвинувшись с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена. Также отошла третья штурмовая группа киевских нацистов с южных окраин Пятихаток, — написал Балицкий.

Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины предприняли провальные попытки наступления на трех направлениях. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Атака ВСУ на Донецком направлении была отражена российской авиацией и артиллерией. Подразделения Южной группировки войск предотвратили наступление украинской армии в районе девяти населенных пунктов. В ходе атаки на на Краснолиманском направлении было ликвидировано более ста украинских военнослужащих, несколько боевых машин и два танка. Кроме того, наступление ВСУ было предотвращено в районе Ровнополя на Южно-Донецком направлении. ВС РФ вынудили противника отойти на исходные позиции.