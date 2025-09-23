В Запорожье рассказали о циничных методах минирования ВСУ Боец Барабаш: ВСУ минировали детские игрушки и отравляли колодцы в Новоивановке

В селе Новоивановка Запорожской области Вооруженные силы Украины минировали детские игрушки и коробки от российских сухих пайков, рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Барабаш. По его словам, у украинских военнослужащих было много взрывчатых веществ.

Саперы находили мины в куклах и медвежатах, продолжил россиянин. Помимо этого, колодцы в селе были забиты трупами убитых животных.

Традиционно таким образом отравляли воду, — пояснил военнослужащий.

Ранее сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага сообщал, что украинские военные применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях. По его словам, при разминировании жилых домов в Сосновке военнослужащие нередко обнаруживают взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Целью таких действий является нанесение максимальных потерь гражданскому населению и военнослужащим после возвращения людей в свои жилища.

До этого стало известно, что пленного бойца ВСУ Василия Руса обвинили в минировании села Дарьино в Курской области для срыва эвакуации гражданского населения. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, повлекшем за собой смерть человека.