«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 05:53

В Запорожье рассказали о циничных методах минирования ВСУ

Боец Барабаш: ВСУ минировали детские игрушки и отравляли колодцы в Новоивановке

Мины на дороге к селу Казачья Локня Курской области Мины на дороге к селу Казачья Локня Курской области Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

В селе Новоивановка Запорожской области Вооруженные силы Украины минировали детские игрушки и коробки от российских сухих пайков, рассказал ТАСС механик-водитель 394-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Барабаш. По его словам, у украинских военнослужащих было много взрывчатых веществ.

Саперы находили мины в куклах и медвежатах, продолжил россиянин. Помимо этого, колодцы в селе были забиты трупами убитых животных.

Традиционно таким образом отравляли воду, — пояснил военнослужащий.

Ранее сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага сообщал, что украинские военные применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях. По его словам, при разминировании жилых домов в Сосновке военнослужащие нередко обнаруживают взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Целью таких действий является нанесение максимальных потерь гражданскому населению и военнослужащим после возвращения людей в свои жилища.

До этого стало известно, что пленного бойца ВСУ Василия Руса обвинили в минировании села Дарьино в Курской области для срыва эвакуации гражданского населения. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, повлекшем за собой смерть человека.

ВСУ
минирование
Запорожская область
игрушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли
«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США
Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном
Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей
Два российских аэропорта приостановили работу
Российский штурмовик рассказал об изменениях в тактике ВСУ
Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение
Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше
На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым
Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине
ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября
Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ
Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью
В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Молдавский оппозиционер пообещал изменить отношения с Россией
Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками
Корабль-призрак без капитана нашли в океане
Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами
Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.