В Забайкалье у 38% больных COVID-19 с симптомами ОРВИ развивается пневмония

Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить инфицирование коронавирусом, сообщили в правительстве региона со ссылкой на главного санитарного врача Забайкалья Светлану Лапу.
Отмечается, что у 19% пациентов, поступивших в больницу при отсутствии каких-либо симптомов, в дальнейшем развивается пневмония. Среди тех, кто жаловался на признаки респираторного заболевания, с осложнениями сталкиваются 38%,
С 18 мая коэффициент заражения непрерывно растёт, сейчас он составляет 1,6. Чтобы говорить о снятии ограничительных мер, этот показатель должен быть не выше единицы, — заявила Лапа.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 938 случаев заражения, умерли 14 человек, 417 — справились в болезнью.
Как писал NEWS.ru ранее, шведские исследователи из Академического госпиталя Упсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.
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