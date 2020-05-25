В Забайкалье у 38% больных COVID-19 с симптомами ОРВИ развивается пневмония

https://static.news.ru/photo/5c29fb9a-9f0d-11ea-822e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить инфицирование коронавирусом, сообщили в правительстве региона со ссылкой на главного санитарного врача Забайкалья Светлану Лапу.

Отмечается, что у 19% пациентов, поступивших в больницу при отсутствии каких-либо симптомов, в дальнейшем развивается пневмония. Среди тех, кто жаловался на признаки респираторного заболевания, с осложнениями сталкиваются 38%, передаёт РИА Новости.

С 18 мая коэффициент заражения непрерывно растёт, сейчас он составляет 1,6. Чтобы говорить о снятии ограничительных мер, этот показатель должен быть не выше единицы, — заявила Лапа.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 938 случаев заражения, умерли 14 человек, 417 — справились в болезнью.

Как писал NEWS.ru ранее, шведские исследователи из Академического госпиталя Упсальского университета обнаружили способ, который поможет облегчить тяжёлую форму коронавирусной инфекции и сохранить лёгкие пациентов.