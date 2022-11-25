В Забайкалье пропала 12-летняя девочка

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Двенадцатилетняя девочка пропала в селе Засопка Читинского района в Забайкалье. Утром 24 ноября она ушла в школу и не вернулась, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

Родители обратились в полицию поздно вечером, заявление в правоохранительные органы поступило около 23:00. По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка. Последний раз девочку видели в самой Засопке, но поиски ведутся также и в Чите.

Следователи провели осмотр дома, где живет девочка, опросили родителей, классного руководителя, педагогов школы, в которой обучается девочка. Устанавливаются и опрашиваются одноклассники и друзья девочки, выясняется обстановка в семье, — говорится на сайте регионального СК.

К поискам школьницы привлечены сотрудники полиции, следователи-криминалисты и добровольцы.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин оценил эффективность розыска пропавших без вести детей в 2022-м в 99,2%. По его словам, за первое полугодие этого года в ведомство поступили сообщения о пропаже 4057 несовершеннолетних. Подавляющее большинство из них были оперативно найдены живыми и невредимыми.