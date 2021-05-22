В Югре ученик православной гимназии пришёл на последний звонок с ножом

https://static.news.ru/photo/2e7dfc38-bc57-11eb-bb81-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Ученик православной гимназии в Нижневартовске (ХМАО) пришёл на последний звонок с перочинным ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошёл в субботу, 22 мая. В этот день в школе проходили последние звонки. Юноша пришёл на мероприятие вместе с родителями, и обнаружить нож удалось только при прохождении рамок металлодетектора.

О том, что у него есть нож, стало известно при проверке на входе. Ножик доставали при родителях, а мальчик пояснил, что накануне они ходили в лес, брал нож с собой, забыл вытащить из рюкзака, — сказали в ведомстве.

К слову, родители подтвердили эту историю. Какого-либо злого умысла у подростка не было, однако полиция уже начала проверку.

Уточняется, что скорее всего, полиция примет решение об отказе в возбуждении административного или уголовного производства, учитывая обстоятельства случившегося. Согласно информации региональных СМИ, мальчик является сыном настоятеля одного из местных храмов.

Тем не менее в последнее время меры безопасности в образовательных учреждениях усилили после случая в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в гимназию с оружием и расстрелял несколько человек. После этого случаи агрессивного поведения учащихся стали всё чаще фиксироваться в учебных заведениях страны. Так, в одной из школ Таганрога ученик третьего класса угрожал учителю расправой во время урока.