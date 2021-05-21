В Таганроге третьеклассник угрожал учителю изнасилованием

https://static.news.ru/photo/2a4a9596-ba21-11eb-9827-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из школ Таганрога ученик третьего класса угрожал учителю расправой во время урока. Мальчик стоит возле доски и смеясь заявляет о том, что собирается изнасиловать педагога. Со слов родителей, он и до этого отличался агрессивным поведением, но руководство школы закрывает на это глаза, сообщает Telegram-канал «На видео видно».

В ролике, опубликованном каналом, школьник стоит у доски и выражается нецензурно, говорит, что «сейчас будет кровища», а затем имитирует удар ногой в направлении сидящего за столом учителя.

По сведениям канала, родители других учеников неоднократно жаловались на то, что мальчик издевается над одноклассниками, портит их вещи и позволяет себе другие подобные выходки. Директор школы на это никак не реагирует.

По факту появления видео прокуратура Ростовской области начала проверку. В областном главке МВД заявили, что аналогичное мероприятие проводят и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 17-летний школьник напал на учителя и ранил ножом в шею. Педагога госпитализировали, нападавший задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Предполагается, что подросток хотел отомстить учителю из-за якобы заниженных оценок.