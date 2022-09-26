В Якутии рассказали, когда планируют завершить мобилизацию Глава Якутии Николаев заявил, что в регионе планируют завершить частичную мобилизацию до 29 сентября

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до 29 сентября, заявил глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что в ряде районов план уже выполнен, и оттуда граждане уже не призываются.

Хочу сказать, что сейчас на самом деле мероприятия по частичной мобилизации уже на завершающей стадии. Мы сегодня с военкомом тоже встречались… проводим совещания. Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будут закончены, — заявил Николаев.

Ранее он рассказал, что в регионе есть случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии Николаев подчеркнул необходимость создания более тщательного фильтра для отбора призывников. По его словам, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.