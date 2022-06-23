В Воронежской области в лесу нашли сумку с младенцем

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Семилукском районе Воронежской области жители СНТ «Дзержинец-2» обнаружили на дороге, ведущей в поселок, новорожденного мальчика в сумке-переноске, сообщили в региональном СК. Ребенка госпитализировали, в настоящее время о нем заботятся медики.

22 июня 2022 года в дневное время местные жители в лесополосе вдоль дороги, ведущей к СНТ «Дзержинец-2» Семилукского района Воронежской области, нашли оставленного без присмотра новорожденного мальчика в детской сумке-переноске, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В СК подчеркнули, что статья могла бы быть другой, если бы местные жители нашли находящегося в беспомощном состоянии ребенка позднее и медики не успели бы оказать ему помощь.

Следствие совместно с полицией устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных лиц. Родители мальчика пока не найдены.

Ранее в Новой Москве в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту случившегося.