Сложенное пополам тело девушки нашли у мусорных баков в Воронеже В Воронеже нашли тело несовершеннолетней и возбудили дело об убийстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело 17-летней девушки со следами насильственной смерти обнаружили возле мусорных баков в Воронеже, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Телеканал РЕН ТВ уточнил, что труп находился в бауле с вещами и был сложен пополам.

Следственными органами возбуждено уголовное дело <...> по факту обнаружения в ночное время 22 января 2024 года возле мусорных баков на территории Ленинского района города Воронежа тела 17-летней девушки с признаками насильственной смерти, — говорится в заявлении.

Ведомство назначило комплекс судебных экспертиз. Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают личность предполагаемого убийцы.

Как стало известно РЕН ТВ, убитой оказалась жительница города Новомосковска Тульской области. Ее тело было сложено пополам в баул с вещами и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты. По данным телеканала, подозреваемым в убийстве стал ее 28-летний знакомый. Мужчину разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске жителя Таджикистана признали виновным в покушении на убийство собственной дочери, которую он избил и сбросил с балкона пятого этажа. Иностранца приговорили к семи годам колонии строгого режима.