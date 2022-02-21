В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за прибытия эвакуированных жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявил на оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию области. О начале массового вывоза населения из республик Донбасса в Россию заявил 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введён режим чрезвычайной ситуации, — сказал Бочаров.

По словам главы региона, Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Все они были размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Бочаров отметил, что при необходимости область готова дополнительно принять и разместить жителей ДНР и ЛНР.

19 февраля Андрей Бочаров принял решение о введении режима повышенной готовности. В администрации уточнили, что для помощи беженцам в регионе создан оперативный штаб, а для прибывающих граждан власти подготовят пункты временного размещения.

Предполагается, что число беженцев из Донбасса в Россию составит от 500 до 700 тысяч человек. О готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили уже более 30 регионов России, в том числе Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области.